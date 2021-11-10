Ветеран органов внутренних дел из Белгородской области Василий Журахов стал лауреатом премии МВД России в области литературы и искусства

Сегодня глава МВД Владимир Колокольцев в режиме видеоконференцсвязи провел торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел. На церемонии были объявлены имена победителей ежегодных ведомственных конкурсов «Открытый взгляд» и «Доброе слово», лауреатов премий Министерства внутренних дел в пяти номинациях. Среди победителей - ветеран органов внутренних дел из Белгородской области Василий Журахов.

За его плечами богатая жизненная и творческая биография. Василий Журахов прошел путь от рядового внутренних войск МВД СССР до полковника милиции. Сегодня он не только ветеран органов внутренних дел, но и военный писатель, член Союза писателей и Союза журналистов.

Василий Журахов стал лауреатом премии МВД России за 2021 год в области литературы и искусства. Белгородец является автором 16 книг и 270 очерков, вышедших в различных изданиях. Они рассказывают о сотрудниках органов внутренних дел и героической истории Отечества. В 2020-м году состоялась презентация военно-исторической книги «Владимир Бурцев: Нас не победить», авторами которой являются Василий Журахов и член Российского военно-исторического общества Александр Кавылин. Книга посвящена памяти Героя России.