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Общество10 ноября 2021 18:04

Всероссийская перепись населения в Белгородской области вышла на финишную прямую

Она завершится 14 ноября
Алексей СЕРГУНИН
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В Белгородской области задействовано 2811 переписчиков.

В Белгородской области задействовано 2811 переписчиков.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Всероссийская перепись населения в Белгородской области завершится 14 ноября.

- Мы вышли на финишную прямую в переписи, - отметил руководитель Белгородстата Вадим Абросимов. - Охвачено более 90 процентов населения региона. Переписчики продолжают работу, обходят те домовладения, где ранее никого не оказалось дома, либо по каким-либо причинам жильцы не могли ответить на вопросы переписчиков. Мы ждем также, что те жители области, которые в силу каких-либо причин не переписались, смогут зайти на портал госуслуг и заполнить переписные листы самостоятельно.

Напомним, всего в переписи населения в Белгородской области задействовано 2811 переписчиков (1500 из них – студенты учебных заведений высшего и среднего профессионального образования) и 539 контролеров и уполномоченных по переписи.