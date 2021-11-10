Всероссийская перепись населения в Белгородской области вышла на финишную прямую

В Белгородской области задействовано 2811 переписчиков. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Всероссийская перепись населения в Белгородской области завершится 14 ноября.

- Мы вышли на финишную прямую в переписи, - отметил руководитель Белгородстата Вадим Абросимов. - Охвачено более 90 процентов населения региона. Переписчики продолжают работу, обходят те домовладения, где ранее никого не оказалось дома, либо по каким-либо причинам жильцы не могли ответить на вопросы переписчиков. Мы ждем также, что те жители области, которые в силу каких-либо причин не переписались, смогут зайти на портал госуслуг и заполнить переписные листы самостоятельно.

Напомним, всего в переписи населения в Белгородской области задействовано 2811 переписчиков (1500 из них – студенты учебных заведений высшего и среднего профессионального образования) и 539 контролеров и уполномоченных по переписи.