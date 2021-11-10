В Белгородской области 16-летнего подростка подозревают в краже из гаража

В валуйский отдел полиции обратился 33-летний мужчина. Он сообщил, что из гаража, расположенного на территории его строящегося домовладения, пропали инструменты. Оперативники установили подозреваемого. Им оказался 16-летний юноша.

По предварительным данным, подросток проник в гараж, сорвав замок. Его добычей стали две бензопилы, а также медный провод, двигатель и цепь для бензопилы. Часть похищенного правоохранители изъяли.

Как сообщили в пресс-службе УМВД региона в отношении юного жителя Валуйского городского округа возбуждено уголовное дело о краже, совершенной с незаконным проникновением в помещение. Санкции инкриминируемой ему статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде.