Для вакцинации необходимо иметь с собой паспорт, СНИЛС, медицинский полис. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

На Белгородчине увеличилось количество желающих пройти вакцинацию. За минувшие сутки в регионе первым компонентов привились 5533 человека, двумя - 4045 белгородцев.

Раньше только в областном центре ежедневно прививки делали 500 - 600 человек, а вчера городские пункты вакцинации посетили 1 857 горожан. 1 314 жителя привились первым компонентом, 543 – вторым.

Такое увеличение медики связывают с новыми ограничительными мерами: белгородцы хотят поскорее получить QR-код. В ближайшие две недели его обязательно необходимо предъявлять при посещении торгово-развлекательных центров, гипермаркетов, магазинов с непродовольственными товарами, рынков и ярмарок, расположенных в зданиях.

Сегодня пункты вакцинации в Белгороде по-прежнему работают во всех городских поликлиниках, включая железнодорожную и «Полимедика», в госпитале для ветеранов войн. Запись на вакцинацию ведется в управах. Также прививку от коронавируса можно сделать на дому с помощью мобильной бригады (в приоритете люди старше 60 лет). Заявки принимают по телефону +7 (4722) 38-06-28. Временные пункты вакцинации, которые были открыты в школах №6, 31 и 37, свою работу завершили с выходом детей после каникул.

Продолжает работу пункт вакцинации в ТЦ «МегаГринн», волонтеры сопровождают пришедших на 4 этаж, так как в торговом центре действует пропускной режим по QR-кодам.

С 10 по 12 ноября с 10:00 до 15:00 временный пункт вакцинации также будет работать в Белэкспоцентре по адресу: ул. Победы, 147а, телефон для справок +7 (4722) 58-29-41.

Напомним, для вакцинации необходимо иметь с собой паспорт, СНИЛС, медицинский полис.