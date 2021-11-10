Белгородка стала бронзовой призеркой чемпионата мира по фитнесу

Это первая международная награда Алины Исаевой. Фото ЦСП Белгородской области.

В чемпионате мира по бодибилдингу и фитнесу, который прошел в испанской Санта-Сусанне, приняли участие около 800 спортсменов из 40 стран мира.

Действующая чемпионка России белгородка Алина Исаева заняла третье место в номинации фитнес бикини, в которой выступали 37 девушек. Это ее первая международная награда.

- В этом году у Алины уж не будет соревнований, а вот другие белгородские девушки поспорят за «Кубок Черноземья», розыгрыш которого пройдет в конце ноября в Курске, - сообщил «КП» президент региональной Федерации бодибилдинга Сергей Алиев.