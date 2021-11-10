Еще 258 жителей Белгородской области вылечились от коронавируса

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 65934 человека. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще четыре пациента с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Белгородского района 1949 года рождения, проходившая лечение в белгородской городской больнице №2, и житель Ракитянского района 1947 года рождения, проходивший лечение в Борисовской ЦРБ.

Также среди скончавшихся - жительница Новооскольского городского округа 1961 года рождения и жительница Губкинского городского округа 1954 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской областной больнице.

За это же время 342 пациента заболели, а выздоровели – 258.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 65934 человека, выздоровели – 54394, умерли – 1357.

Сейчас из 3460-ти госпитализированных 131 человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ.

27278 белгородцев - на самоизоляции, 21469 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 193679 - сняты с самоизоляции.