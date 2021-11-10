В Белгородской области перевернулся «УАЗик»

фото: с сайта УГИБДД УМВД России по Белгородской области.

Во вторник, 9 ноября, в Алексеевском городском округе около одиннадцати часов дня произошло ДТП. По предварительным данным, на третьем километре автодороги «Алексеевка – Луценково» 64-летний водитель автомобиля «УАЗ», двигаясь со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля за движением транспортного средства, не справился с управлением. В результате он съехал с дороги в кювет и опрокинулся.

- Водитель автомобиля получил травмы, - сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Белгородской области.