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Общество10 ноября 2021 11:58

В Белгородской области перевернулся «УАЗик»

Пожилой водитель получил травмы
Анастасия Лемешко
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фото: с сайта УГИБДД УМВД России по Белгородской области.

фото: с сайта УГИБДД УМВД России по Белгородской области.

Во вторник, 9 ноября, в Алексеевском городском округе около одиннадцати часов дня произошло ДТП. По предварительным данным, на третьем километре автодороги «Алексеевка – Луценково» 64-летний водитель автомобиля «УАЗ», двигаясь со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля за движением транспортного средства, не справился с управлением. В результате он съехал с дороги в кювет и опрокинулся.

- Водитель автомобиля получил травмы, - сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Белгородской области.