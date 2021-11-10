В Белгородской области завершают строительство домов для детей-сирот

Всего до конца года в регионе достроят дома и квартиры для порядка 500 детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Волоконовском районе Белгородской области завершают строительство трех двухквартирных домов. Один возводят в поселке Пятницкое на ул. Тургенева и два – в Волоконовке на ул. Гагарина. Сдать объекты должны до конца года.

Дома для детей-сирот в муниципалитете строят по специально разработанному проекту. Помещения сдают «под ключ».

Всего до конца года в регионе достроят дома и квартиры для порядка 500 детей-сирот и оставшихся без попечения родителей.

Напомним, ликвидировать очередь в Белгородской области намерены уже в 2022 году, поэтому темпы строительства наращивают. В Грайворонском горокруге, Ивнянском, Красненском, Ровеньском и Чернянском районах программы этого года уже полностью завершили, в общей сложности сдали 24 квартиры.

В оставшихся муниципалитетах работы завершат в ноябре - декабре. Срывов не будет. Передачу квартир новоселам губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков будет контролировать лично.

- У меня уже есть договоренность со всеми главами, чтобы предоставление жилья велось только с моим участием, - уточнил глава региона на оперативном совещании правительства области. - Я захожу, смотрю квартиры, вручаю людям ключи, потому что я эту ответственность с себя снимать не буду и перед детьми, и перед опекунами, и перед правоохранительными органами. Просьба очень четко понимать, что мы должны отработать очень качественно. Сбоев здесь не будет.