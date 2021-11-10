У граждан есть возможность сравнивать их между собой и подбирать на карте наиболее близкие к дому. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Белгородские родители могут записать детей в кружки и секции на портале Госуслуг. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Воспользоваться сервисом могут жители Архангельской, Амурской, Белгородской, Костромской, Ленинградской, Нижегородской, Ульяновской, Рязанской, Смоленской, Омской областей, а также Республик Адыгея, Карелия и Алтай.

- Онлайн-сервис запущен в регионах, которые технически полностью готовы к предоставлению услуги, - отметил Дмитрий Чернышенко. - Воспользоваться ей могут те, у кого есть подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг, где собрана сейчас информация о кружках и секциях 13 регионов. У граждан есть возможность сравнивать их между собой и подбирать на карте наиболее близкие к дому.

Планируется, что в ближайшее время подключатся еще несколько субъектов, а до конца года запись через Госуслуги в детские кружки и секции станет доступна уже по всей стране. Это будет еще один шаг к достижению одного из показателей национальных целей по увеличению доли социально значимых услуг, предоставляемых в электронном виде. Напомню, к 2030 году 95 процентов из них должны предоставляться онлайн.

В Минцифры добавили, что на Госуслугах также размещена подробная информация о кружках и секциях: описание программы, адрес, имена преподавателей, расписание и т.д. Выбрать и оплатить занятия можно, в том числе с помощью сертификата дополнительного образования, который выпускается на Госуслугах автоматически.

Электронный сертификат дополнительного образования предоставляется детям от 5 до 18 лет. С ним ребенок может посещать предпрофессиональные, социально значимые и иные программы, в том числе в частных организациях. У сертификата есть номинал - бюджетные деньги, которыми можно полностью или частично оплатить кружок или секцию. Размер номинала определяют муниципальные власти.

- Благодаря введению таких сертификатов родители становятся участниками распределения бюджетных денег за счет того, что программы, на которые будет направлено большее число сертификатов, получат дополнительное финансирование как наиболее востребованные, - пояснили в Минпросвещения.