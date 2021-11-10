В Белгороде появился памятник Петру I

фото: с сайта администрации г. Белгорода.

В Белгороде 9 ноября торжественно открыли памятник Петру I. Он установлен в парке Южный. Высота составляет 260 сантиметров. Автором является заслуженный художник Российской Федерации Анатолий Шишков.

Открытие памятника приурочено к 300-летию российской прокуратуры, основателем которой является Петр I. Юбилей ведомство отметит 12 января 2022 года.

Участие в церемонии открытия приняли губернатор Вячеслав Гладков, прокурор области Владимир Торговченков, митрополит Белгородский и Старооскольский Владыка Иоанн и первый заместитель мэра Белгорода Антон Иванов. Было отмечено, что в будущем рядом с бюстом планируется разбить аллею.

В честь юбилейной даты на фасаде областной прокуратуры также установили мемориальную доску с именами трех прокуроров – участников Великой Отечественной войны — Николая Андрющенкова, Александра Алексашина и Петра Угольникова. Два месяца назад такую же доску разместили на здании городской прокуратуры. На ней высечены имена восьми ветеранов ведомства.