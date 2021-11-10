В Белгородской области проверяют охотников

Рейдовые мероприятия продолжатся на протяжении всего сезона охоты. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В минувшие выходные сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы и авиации Управления Росгвардии по Белгородской области совместно с представителями Управления экологического и охотничьего надзора провели мероприятия по проверке соблюдения охотниками законодательства в области оборота оружия и боеприпасов.

Рейды прошли в связи с открытием сезона охоты на пушного зверя, который продлится на территории Белгородской области с 6 ноября по 22 февраля 2022 года.

В регионе было проверено около 400 охотников и 49 охотничьих коллективов. Правоохранители выявили 19 правонарушений, из них восемь фактов нарушения гражданами правил оборота огнестрельного оружия, а также 11 случаев нарушения правил охоты. Две единицы оружия было изъято росгвардейцами в Белгородской районе и Новооскольском городском округе в связи с истекшим сроком действия разрешения на хранение и ношение оружия.

Для выявления фактов браконьерства в местах особо охраняемых природных территорий применялись беспилотные летательные аппараты авиации Росгвардии.

- По всем фактам нарушения законодательства владельцы оружия привлечены к административной ответственности, - отметил врио начальника ЦЛРР регионального управления Росгвардии подполковник полиции Сергей Несмачный. - Выявлено два нарушения правил перевозки оружия - оружие перевозилось в расчехленном виде. Напоминаем владельцам оружия, что необходимо помнить и неукоснительно соблюдать правила охоты и законодательство в сфере оборота оружия.

Рейдовые мероприятия продолжатся на протяжении всего сезона охоты. Управление экологического и охотничьего надзора Белгородской области просит сообщать о случаях нарушения правил охоты, фактах браконьерства и других нарушениях действующего природоохранного законодательства по телефонам 8 (4722) 73-25-95, 89038855066.