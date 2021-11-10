После введения QR-кодов в Белгородской области возникли очереди на прививку

Начальник областного департамента здравоохранения прокомментировал очереди на вакцинацию в поликлиниках Белгорода. Он объяснил это введением новых ограничительных мер. Многие хотят привиться однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» и в этот день получить QR-код.

- Естественно, многие приходят без записи, и возникают очереди. Для решения проблемы поручил перераспределить нагрузку и вывести дополнительный персонал для вакцинации, - сообщил у себя на странице в соцсети Андрей Иконников.

Он также напомнил, что «Спутник Лайт» предназначена для повторной вакцинации и для иммунизации переболевших.

- Любая вакцина — лекарственный препарат, и показания и противопоказания к ней определяет врач. Сейчас вакцины для первичной вакцинации достаточно, - добавил Андрей Иконников.