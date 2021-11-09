В Белгородской области ожидается первый снег

Жители Белгородской области почувствуют приближение зимы. В регионе продолжает холодать. В среду, 10 ноября, будет облачно, с прояснениями. Ночью местами ожидается небольшой снег. Днем осадков не предвидится.

Ночью ветер будет дуть северный, днем - юго-западный. Его порывы составят пять-десять метров в секунду. Ночью ожидается от двух до семи градусов мороза. Днем немного потеплеет – столбики термометров поднимутся до отметки -1… +4 градуса.

В Белгороде ночью ожидается -3…-5 градусов. Днем +1…+3 градуса.