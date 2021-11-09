В Белгородской области пожилой водитель легковушки столкнулся с «КамАЗом»

ДТП произошло во вторник, 9 ноября, около одиннадцати часов дня в Красногвардейском районе на федеральной трассе «Белгород – М4 «Дон» - Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск». По предварительным данным, двигавшийся по второстепенной дороге 72-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21043» не пропустил «КамАЗ» с прицепом под управлением 34-летнего мужчины. После столкновения грузовик перевернулся.

- В результате столкновения травмы получил водитель легкового автомобиля. Он доставлен в лечебное учреждение, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.