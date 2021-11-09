Власти сообщили о стабилизации обстановки с распространением COVID-19 в Белгородской области

По данным властей, после нерабочих дней ситуация с распространением коронавирусной инфекции на территории Белгородской области стабилизировалась. По данным начальника регионального депздрава Андрея Иконникова, ежедневное количество инфицированных не увеличивается. В то же время существенного сокращения числа заболевших тоже пока не наблюдается. Сейчас в ковидных госпиталях региона находятся 3417 человек. Амбулаторное лечение от COVID-19 проходят 6686 пациентов. Загруженность коечного фонда по-прежнему сохраняется на уровне 95%.

С положительной стороны отмечена работа амбулаторного ковидного центра, созданного на базе шестой поликлиники Белгорода. Сообщается, что в настоящее время все вызовы на дом медики успевают отрабатывать в день поступления. Аналогичные центры планируют организовать и в других муниципалитетах.

- Региональная система здравоохранения сейчас действует в экстремальном режиме. Только в Белгороде число вызовов в дни «пиковой нагрузки» доходило до 2 тысяч в сутки. В то же время сотрудники поликлиник областного центра сталкиваются с ситуациями, когда, приехав по вызову к больному, не застают пациента дома. В Белгороде каждый пятый вызов на дом завершается именно так, - сообщается на сайте губернатора и правительства региона.