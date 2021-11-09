В Старом Осколе столкнулись «КамАЗ», «Ситроен» и «Лексус»

В понедельник, 8 ноября, около пяти часов дня на улице Михайловская в Старом Осколе произошло ДТП с участием трех автомобилей. По предварительным данным, 47-летний водитель «КамАЗа» при выезде со второстепенной дороги на главную не пропустил 41-летнюю женщину на «Ситроен С4». В результате столкновения водитель легковушки наехала на стоявший «Лексус LX 570», за рулем которого находился в 47-летний мужчина.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Ситроен» получила травмы, - прокомментировали в пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области.