Еще пять человек умерли в Белгородской области от коронавируса

По данным на 9 ноября, в Белгородской области коронавирусом заразились еще 335 человек. Выздоровели 317. Умерли за сутки пятеро. Это две жительницы Белгорода 1927 года рождения и 1932 года рождения, проходившие лечение в Городской больнице №2. Среди скончавшихся жительница Старооскольского городского округа 1958 года рождения, жительница Красногвардейского района 1942 года рождения и жительница Волгоградской области 1953 года рождения, лечившиеся в Старооскольской областной больнице.

В настоящее время госпитализированы 3417 пациентов с COVID-19. Из них 141 находится в тяжелом состоянии на ИВЛ.

С начала пандемии в Белгородской области заразились коронавирусом 65592 человека. Вылечились 54136. Умерли 1353.