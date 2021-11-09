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Общество9 ноября 2021 13:19

В Белгородской области задержаны закладчики фальшивых купюр

Из незаконного оборота изъято больше 100 поддельных пятитысячных банкнот, а также фальшивая валюта
Анастасия Лемешко
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Оперативники изъяли у фигурантов внушительную партию криминального товара.

Оперативники изъяли у фигурантов внушительную партию криминального товара.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В Белгородской области пресечен канал сбыта поддельных купюр. Его выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Белгородской области во взаимодействии с ФСБ. После передачи очередной партии криминального товара правоохранители задержали местного жителя, а также предполагаемого поставщика.

По предварительным данным, злоумышленники занимались противоправной деятельностью с апреля этого года. Житель Подмосковья приобретал подделки и доставлял их в Белгородскую область, где соучастник реализовывал их бесконтактным способом при помощи тайников-закладок.

- Полицейские и сотрудники УФСБ России по Белгородской области изъяли у подозреваемых 104 поддельные банкноты номиналом 5000 рублей и 25 поддельных купюр номиналом 100 долларов США, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело. Один фигурант на период следствия заключен под стражу, другой находится под домашним арестом. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.