В Белгородской области задержаны закладчики фальшивых купюр

Оперативники изъяли у фигурантов внушительную партию криминального товара.
Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
В Белгородской области пресечен канал сбыта поддельных купюр. Его выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Белгородской области во взаимодействии с ФСБ. После передачи очередной партии криминального товара правоохранители задержали местного жителя, а также предполагаемого поставщика.
По предварительным данным, злоумышленники занимались противоправной деятельностью с апреля этого года. Житель Подмосковья приобретал подделки и доставлял их в Белгородскую область, где соучастник реализовывал их бесконтактным способом при помощи тайников-закладок.
- Полицейские и сотрудники УФСБ России по Белгородской области изъяли у подозреваемых 104 поддельные банкноты номиналом 5000 рублей и 25 поддельных купюр номиналом 100 долларов США, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Возбуждено уголовное дело. Один фигурант на период следствия заключен под стражу, другой находится под домашним арестом. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.