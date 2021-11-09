В торговых центрах Белгорода хотят развести потоки посетителей при проверке QR-кодов

С 8 ноября и ближайшие две недели белгородцы смогут посещать торговые центры, гипермаркеты, магазины с непродовольственными товарами, а также расположенные в зданиях рынки и ярмарки только по QR-кодам, либо при наличии справки о перенесенном не более полугода назад заболевании, либо действующего в течение 72 часов ПЦР-теста. Несовершеннолетних пускают в ТЦ, библиотеки, бассейны и другие общественные места только в сопровождении взрослых. Кроме того, до 15 декабря все работники сферы услуг должны привиться.

- Мы уже промониторили крупные торговые центры Белгорода. В целом система заработала. Есть моменты скопления людей на входах. Рассматриваем вопрос об организации дополнительного разведения потоков посетителей. Эти меры вынужденные и необходимы для обеспечения безопасности потребителей, — прокомментировала заместитель губернатора области — начальник департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Юлия Щедрина.