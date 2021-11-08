Больше 680 спецопераций за год: белгородский ОМОН отмечает 28-летие

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

С начала года белгородский ОМОН Росгвардии принял участие более чем в 680 специальных операциях. На счету спецотряда свыше 90 подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, задержанных в результате выполнения заданий. Сотрудниками инженерно-технических подразделений ОМОН уничтожено более 100 боеприпасов и взрывоопасных предметов.

Во время праздничного построения личному составу белгородского ОМОН зачитали поздравительную телеграмму от командования, военного совета и совета ветеранов Центрального округа войск национальной гвардии РФ, а также вручили ведомственные награды, грамоты и благодарности.

- На протяжении всего своего существования отряд находятся на переднем крае борьбы с преступностью. От профессионализма каждого из вас зависит успех противодействия проявлениям международного терроризма, организованной преступности, экстремизма и национализма. При проведении специальных мероприятий вы каждый раз подтверждаете принцип неотвратимости наказания за совершенные преступления, проявляя отвагу, мужество и самоотверженность, – отметил в поздравительном адресе командующий Центральным округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Александр Попов. Особую благодарность командующий выразил ветеранам отряда.

Напомним, с 1995 года по настоящее время личный состав белгородского ОМОН принял участие в 80 контртеррористических операциях. За время существования отряда сотрудникам вручили более 500 госнаград. За проявленные мужество и героизм прапорщик милиции Вячеслав Воробьев удостоен звания Героя России.