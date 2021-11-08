Белгородские волейболисты одержали две победы в Москве

Следующий тур белгородская команда проведет в Нижнем Новгороде с 18 по 21 ноября. Фото с официального сайта ВК «Белогорье».

В Москве завершился третий тур молодежной лиги по волейболу.

«Белогорье-2» обменялось победами с нижневартовским «СШОР-Самотлор» (1:3 и 3:1) и поделило очки с «ЮКИОР» из Сургута (3:0 и 0:3).

После 10-ти сыгранных матчей белгородцы занимают шестое место с 20-ю очками в активе. Лидирует новосибирский «Локомотив-СШОР» (26 баллов).

Следующий тур белгородская команда проведет в Нижнем Новгороде с 18 по 21 ноября. Она по два раза сыграет с местным АСК-2 и казанским «Зенит-УОР».