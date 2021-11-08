Белгородская компания, накопившая 213 штрафов за нарушение ПДД, может лишиться BMW

В срок задолженность не была погашена, и к сумме штрафа в 242 тысячи рублей добавились еще 210 тысяч в качестве исполнительского сбора. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Одна из белгородских компаний рискует лишиться автомобиля «BMW 750LI xDrive».

Началось все с того, что предприятие набрало аж 213 штрафов за нарушение ПДД на общую сумму 242 тысячи рублей. В срок задолженность не была погашена, и к сумме штрафа добавились еще 210 тысяч в качестве исполнительского сбора.

Но и эта мера не повлияла на действия должников. Тогда приставы приняли решение арестовать принадлежащий компании «BMW 750LI xDrive».

- Сейчас машина находится на специализированной стоянке, и уже скоро будет продана, так как в установленный срок долг в 452 тысячи не был погашен, - сообщает пресс-служба УФССП России по Белгородской области.