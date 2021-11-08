9 ноября на Белгородчине ожидаются дождь со снегом

Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 9 ноября на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный от восьми до 13-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от ноля до пяти градусов тепла, днем – от плюс двух до плюс семи градусов.

В Белгороде ночью от трех до пяти градусов выше ноля, днем – от плюс четырех до плюс шести градусов.

В связи с ухудшением погодных условий Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона соблюдать правила пожарной безопасности при использовании отопительного оборудования и электробытовых приборов. Своевременно производите техническое обслуживание газового и печного оборудования. Уходя из дома, выключайте все электроприборы из сети.

Водителям транспортных средств рекомендуется вовремя произвести смену летней резины. Соблюдайте скоростной режим и правила дорожного движения. Избегайте резких поворотов, заранее тормозите на светофорах и пешеходных переходах. В период обильных осадков позаботьтесь об исправной работе стеклоочистительных приспособлений.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения «112» или «101». Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.