Свыше 65 тысяч жителей Белгородской области заболели коронавирусом

Сейчас из 3401-го госпитализированного 136 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще три пациента с подтвержденным COVID-19.
Это два жителя Старооскольского городского округа 1948 года рождения и 1961 года рождения и житель Валуйского городского округа 1946 года рождения. Все они проходили лечение на базе Старооскольской окружной больницы.
За это же время 333 пациента заболели, а выздоровели – 29.
Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболел 65257 человек, выздоровели – 53819, умер – 1348.
Сейчас из 3401-го госпитализированного 136 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.
26430 белгородцев - на самоизоляции, 21413 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 192952 - сняты с самоизоляции.