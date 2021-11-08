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Здоровье8 ноября 2021 14:02

Свыше 65 тысяч жителей Белгородской области заболели коронавирусом

Тем временем за минувшие сутки в регионе 29 человек вылечились от COVID-19
Алексей СЕРГУНИН
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Сейчас из 3401-го госпитализированного 136 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Сейчас из 3401-го госпитализированного 136 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще три пациента с подтвержденным COVID-19.

Это два жителя Старооскольского городского округа 1948 года рождения и 1961 года рождения и житель Валуйского городского округа 1946 года рождения. Все они проходили лечение на базе Старооскольской окружной больницы.

За это же время 333 пациента заболели, а выздоровели – 29.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболел 65257 человек, выздоровели – 53819, умер – 1348.

Сейчас из 3401-го госпитализированного 136 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

26430 белгородцев - на самоизоляции, 21413 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 192952 - сняты с самоизоляции.