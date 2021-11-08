QR-коды о вакцинации у белгородцев по-прежнему будут действовать один год

Информация по QR-кодам восстанавливается. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сегодня утром, 8 ноября, произошел сбой на портале Госуслуг, из-за чего у многих жителей России, в том числе и у белгородцев, изменился срок действий QR-кодов о вакцинации. Он сократился до полугода.

Минцифры и Минздрав опровергли эту информацию - сроки действия кодов остаются прежними.

- Они выдаются после прохождения полного курса вакцинации ровно на один год, - напоминает оперштаба Белгородской области по коронавирусу.

Сейчас Госуслуги уже работают в штатном режиме, информация по QR-кодам восстанавливается.