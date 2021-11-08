Глава Белгородской области будет в ежедневном режиме контролировать работу врачей

На сегодняшний день операторы принимают 100 процентов звонков. Фото: Артем ГРЕБЕНИК

Сегодня на еженедельном совещании в областном правительстве губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил обеспечить качественную помощь жителям региона, позвонившим по номеру 122.

В конце сентября по номеру 122 было сделано 5,5 тысяч вызов врачей на дом, из них - 400 не смогли отработать и даже ответить. На сегодняшний день операторы принимают 100 процентов звонков. По словам Вячеслава Гладкова, этого не было за последние два года.

В воскресенье поступило девять жалоб, семь уже отработано - бригады врачей в этот же день выехали на место. По оставшимся не удалось получить контакты больных.

Теперь о качестве работы и результатах главе региона будут докладывать ежедневно.