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Общество8 ноября 2021 12:04

Глава Белгородской области будет в ежедневном режиме контролировать работу врачей

Речь идет о вызовах по номеру 122
Алексей СЕРГУНИН
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На сегодняшний день операторы принимают 100 процентов звонков.

На сегодняшний день операторы принимают 100 процентов звонков.

Фото: Артем ГРЕБЕНИК

Сегодня на еженедельном совещании в областном правительстве губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил обеспечить качественную помощь жителям региона, позвонившим по номеру 122.

В конце сентября по номеру 122 было сделано 5,5 тысяч вызов врачей на дом, из них - 400 не смогли отработать и даже ответить. На сегодняшний день операторы принимают 100 процентов звонков. По словам Вячеслава Гладкова, этого не было за последние два года.

В воскресенье поступило девять жалоб, семь уже отработано - бригады врачей в этот же день выехали на место. По оставшимся не удалось получить контакты больных.

Теперь о качестве работы и результатах главе региона будут докладывать ежедневно.