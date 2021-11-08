Масштабный ИТ-проект для пользы клиентов «Открытия»

Банк и VK создали платформу, позволяющую ускорить отображение информации в три раза, а при пиковых нагрузках - в десять раз.

- Решение позволит сократить нагрузку на корневые системы и повысить пропускную способность. Платформа выдерживает нагрузку, в 20 раз превышающую стандартный объем запросов в течение целого рабочего дня. Система гарантирует защиту от утери данных, имеет встроенные средства для обработки данных и расширения функциональности, а также интеграции с другими системами, - рассказал заместитель департамента поддержки развития бизнеса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Сергей Корсун.

Это – первая реализованная часть большого совместного ИТ-проекта: за два месяца в банке «Открытие» была создана высокопроизводительная платформа. На текущий момент система оперирует данными держателей карт по более чем 57 миллионам счетов и используется во всех физических отделениях банка. В следующем году планируется использовать платформу для ускорения сервисов по остальным направлениям клиентского бизнеса банка. Завершить проект планируется в третьем квартале 2022 года.