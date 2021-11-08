Белгородские тхэквондисты привезли 40 медалей из Санкт-Петербурга

В командном зачете сборная Белгородской области заняла втрое место. Фото ЦСП Белгородской области.

На прошедшем в Санкт-Петербурге «Кубке Балтийского моря» белгородские тхэквондисты завоевали 40 медалей, из которых десять – золотых.

Первые места в своих возрастных группах заняли Евгений Мусаев, Максим Крухмалев (оба – Ракитянская СШ), Илья Вендин, Роман Ламонов, Милена Сидоренко (все - СШОР №5 Белгорода), Евгений Щебрюк, Руслан Кисельков, Елизавета Хомутова, Антон Юрютин (все - ГБУ СШОР №1 Белгородской области) и Виктория Кулабухова (ДЮСШ №4 Белгорода).

В командном зачете сборная Белгородской области заняла втрое место, - информирует ЦСП региона.

Отметим, что в соревнованиях участвовали около тысячи спортсменов со всех регионов РФ, а также гости из Белоруссии.