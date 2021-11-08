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Здоровье8 ноября 2021 10:22

Белгородских школьников могут перевести на дистанционное обучение по запросу родителей

Об этом сегодня сообщил губернатор Вячеслав Гладков на заседании правительства
Алексей СЕРГУНИН
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Есть определенное количество родителей, которые просят проводить обучение на дистанте.

Есть определенное количество родителей, которые просят проводить обучение на дистанте.

Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Увеличение каникул и нерабочие дни позволили снизить заболеваемость коронавирусом и ОРВИ на Белгородчине. В связи с этим нет необходимости в дистанционном обучении в системе общего образования.

- Есть определенное количество родителей, которые просят проводить обучение на дистанте, - уточнил губернатор. - На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация не требует данного подхода, но если есть желание родителей, то это можно сделать, обратившись к руководству школы.

Губернатор также напомнил, что с 8 ноября по 22 ноября посещать организации сферы услуг, общепита и магазины, которые не продают товары повседневного спроса, можно только с предоставлением QR-кодов о пройденной вакцинации.