В Белгородской области собрали более 469 тысяч тонн семян подсолнечника

- Аграрии Белгородской области собрали более 469 тысяч тонн семян подсолнечника, - информирует пресс-служба губернатора и правительства региона. Обмолочено порядка 180 тысяч гектаров посевов этой культуры. Урожайность составила более 26-ти центнеров с гектара.

Подходит к концу и сбор сахарной свеклы. Свекловоды накопали около 2,2 миллионов тонн корнеплодов с 51,3 тысячи из 53,2 тысячи гектаров, отведенных под эту культуру, или 96 процентов посевов. Урожайность сахарной свеклы на сегодня составляет 420 ц/га, что на 67 ц/га выше прошлогодних показателей.

Близка к завершению и уборка кукурузы на зерно. Более 90 процентов ее посевов уже обмолочены. Собрано свыше 825,5 тысячи тонн зерна кукурузы при урожайности 67,1 ц/га. С учетом этого урожай зерновых и зернобобовых культур уже достиг трех миллионов 127,5 тысяч тонн при урожайности 47,4 ц/га.

Вышел на финишную прямую сев озимых культур – из 434,1 тысячи гектаров озимого клина нынешнего года засеяно более 426,2 тысячи гектаров, или 98 процентов посевных площадей.