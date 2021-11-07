За прошедшие сутки белгородцы вызывали скорую помощь 1361 раз

В субботу, 6 ноября, белгородцы 1361 раз вызывали скорую помощь. Из обратившихся 352 человека были госпитализированы.

Как следует из информации, опубликованной в соцсети главным врачом Станции скорой помощи Белгородской области Алексеем Жировым, поступил 531 экстренный вызов. Семьдесят обращений были связаны с заболеванием коронавирусом. 177 – с ОРВИ, 168 – с пневмонией.

На ДТП скорые выезжали шесть раз. Семнадцать раз белгородцы звонили с жалобами на острое нарушение мозгового кровообращения. Пять раз - с острым коронарным синдромом. Один раз обращались по поводу родов.