В Белгородской области обновляют еще одну школу

Капитально отремонтированная школа распахнет свои двери 1 сентября 2022 года. Фото: Олег УКЛАДОВ

- В средней общеобразовательной школе №2 имени А.И. Цыбулева в Ракитянском районе идет капитальный ремонт, - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Строители уже выполнили демонтажные работы, заменили окна, отремонтировали кровлю. Сейчас обновляют системы отопления, вентиляции, заменяют напольное покрытие. Образовательное учреждение оснастят современной техникой, спортивным, компьютерным и технологическим оборудованием, что позволит улучшить условия обучения школьников и пребывания воспитанников детского сада.

Школа реализует общеобразовательные программы начального, основного и среднего общего образования. Также здесь дети получают дополнительное образование по шести направлениям: естественнонаучное, техническое, туристско-краеведческое, социально-гуманитарное, художественное и физкультурно-спортивное.

Предполагается, что капитально отремонтированная школа распахнет свои двери 1 сентября 2022 года. В настоящее время дети (440 школьников и 85 воспитанников трех дошкольных групп) распределены по другим образовательным учреждениям района.