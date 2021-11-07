В 2022 году в Белгородской области отремонтируют свыше 140 километров дорог

В списке на капитальный ремонт – 12 региональных дорог протяженностью 56 километров и 83 местные дороги протяженностью 85 километров. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В 2022 году в Белгородской области отремонтируют 141 километр дорог, - информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

В списке на капитальный ремонт – 12 региональных дорог протяженностью 56 километров и 83 местные дороги протяженностью 85 километров.

Отметим, что за три последних года в нормативное состояние в регионе привели 410 объектов (80 региональных и 330 местных дорог) общей протяженностью 669 километров. Объем финансирования только на ремонт составил около восьми миллиардов рублей.

Еще свыше двух миллиардов направили на реализацию капиталоемких объектов: это две двухуровневые развязки, дорога ул. Молодежная – б. Юности и ул. Щорса в Белгороде, выезд из микрорайона Журавлики в Губкине.