В Белгороде сбили велосипедиста

Дорожно-транспортное происшествие случилось в субботу, 6 ноября, около 12 часов 20 минут в районе д. №1 «Г» на проспекте Ватутина в Белгороде. По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21112», выполняя поворот налево, не уступил дорогу пересекавшему проезжую часть 23-летнему велосипедисту и сбил его.

В пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области сообщили, что в аварии пострадал управлявший двухколесным транспортном молодой человек. Его с травмами доставили в больницу.