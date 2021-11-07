Три женщины и двое мужчин умерли от коронавируса в Белгородской области

В Белгородской области за сутки коронавирусом заболели еще 340 человек. Выздоровели тридцать. Умерли пятеро – три женщины и двое мужчин. Это две жительницы Старооскольского городского округа 1951 года рождения и 1955 года рождения, жительница Чернянского района 1937 года рождения, житель Белгорода 1953 года рождения и житель Белгородского района 1941 года рождения. Они проходили лечение в Старооскольской окружной больнице и горбольнице №2.

Госпитализированы, по данным на 7 ноября, 3256 человек. Из них 145 находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Всего с начала пандемии в Белгородской области COVID-19 заразились 64924 человека. Выздоровели 53790. Умерли 1345.