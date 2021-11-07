В Белгородскую область идет похолодание

Белгородцы почувствуют приближение зимы. фото: Артем Гребеник.

С понедельника, 8 ноября, в Белгородской области заметно понизится температура воздуха. В регион вернутся ночные заморозки. Днем будет всего до пяти градусов тепла. Особенно холодной выдастся среда – столбики термометров не поднимутся выше отметки +1…+2 градуса. Существенных осадков не ожидается.

Прогноз погоды на ближайшие дни:

Понедельник, 8 ноября. Температура ночью +4…+6 градусов. Днем +9…+10 градусов. Ветер юго-западный - 5,8 метров в секунду. Днем пасмурно, вечером небольшой дождь.

Вторник, 9 ноября. Температура ночью -1…+1 градус. Днем +3…+5 градусов. Ветер северо-западный - 5,1 метра в секунду. Пасмурно, без осадков.

Среда, 10 ноября. Температура ночью -5 градусов. Днем +1…+2 градуса. Ветер северный - 3,7 метров в секунду. Облачно, с прояснениями.

Четверг, 11 ноября. Температура ночью 0 градусов. Днем +2…+3 градуса. Ветер юго-западный - 2,6 метров в секунду. Пасмурно, без осадков.

Пятница, 12 ноября. Температура ночью +2…+3 градуса. Днем +3…+5 градусов. Ветер юго-западный – 3,8 метров в секунду. Пасмурно, без осадков.