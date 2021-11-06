Жительницу Белгорода обвиняют в убийстве мужа

Сообщение о том, что в одной из квартир на улице Серафимовича города Белгорода обнаружено тело 64-летнего мужчина с признаками насильственной смерти поступило в правоохранительные органы 3 ноября. По данным СК, в жилище находились супруга и сын погибшего. Оба проверялись на причастность к совершению преступления. В итоге подозрения пали на жену.

По версии следствия, вечером 2 ноября семья распивала спиртное. В ходе вспыхнувшей ссоры женщина схватила нож и ударила им мужа в живот. От массивной кровопотери он скончался на месте происшествия.

Как сообщили в региональном Следкоме, супруге погибшего предъявлено обвинение в убийстве. Ей грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Следствие будет настаивать на аресте фигурантки. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства совершенного преступления.