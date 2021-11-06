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Общество6 ноября 2021 22:07

Воскресенье в Белгородской области пройдет без существенных осадков

Днем ожидается до одиннадцати градусов тепла
Анастасия Лемешко
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С понедельника в Белгородской области температура продолжит понижаться. фото: Артем Гребеник

С понедельника в Белгородской области температура продолжит понижаться. фото: Артем Гребеник

В Белгородской области постепенно холодает. После нескольких теплых ноябрьских дней жителей региона ждет понижение температуры. В воскресенье, 7 ноября, ожидается переменная облачность. Существенных осадков синоптики не обещают.

Ветер будет дуть западный. Порывы составят от восьми до тринадцати метров в секунду. Ночью ожидается +1…+6 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до отметки +6…+11 градусов.

С началом новой рабочей недели температура продолжит понижаться. В понедельник днем ожидается +10 градусов. Во вторник будет +7 градусов, а вот уже в среду – всего +1 градус.