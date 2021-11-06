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Общество6 ноября 2021 21:40

В Белгородской области забеременела 15-летняя девушка

Её бойфренду грозит уголовная ответственность
Анастасия Лемешко
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Возбуждением уголовного дела закончилась любовь 15-летней жительницы Белгородской области и её 19-летнего бойфренда. По версии следствия, молодой человек достоверно знал о возрасте подруги. Несмотря на это, на протяжении августа и сентября он неоднократно вступал с ней в интимную связь. В итоге девушка забеременела.

В отношении парня Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». В ведомстве сообщили, что, будучи допрошенным в качестве подозреваемого, молодой человек полностью признал свою вину. Девушка в настоящее время находится в статусе потерпевшей.

На данный момент парню грозит до четырех лет лишения свободы. Однако, если молодая пара вступит в брак, будущий отец может избежать наказания.