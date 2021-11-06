Белгородца застрелили из обреза в собственной беседке

Преступление произошло днем 4 ноября в одном из домовладений на улице Ватутина в Белгороде. По предварительным данным, четверо приятелей устроили в расположенной во дворе беседке застолье. Во время посиделок возник конфликт. Принимавший гостей мужчина зашел в дом, взял обрез охотничьего ружья и стал демонстрировать. Оппонент выхватил его и выстрелил хозяину в голову. От ранения 37-летний мужчина умер на месте.

В пресс-службе Следственного комитета Белгородской области сообщили, что в совершении преступления подозревается 36-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Следствие будет настаивать на заключении фигуранта под стражу. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.