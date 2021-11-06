В Белгородской области после капремонта откроют еще один детский сад

В Белгородской области после капитального ремонта откроют детский сад «Лучик». Дошкольное учреждение в селе Прелестное Прохоровского района обновили в рамках программы инициативного бюджетирования, - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

На капремонт направили восемь миллионов рублей из областного и порядка 4,5 миллионов рублей из районного бюджетов. Строители отремонтировали кровлю, обустроили водосток, заменили полы, двери и инженерные коммуникации, обновили пищеблок, фасад, установили ограждение.

В детском саду – две группы, в каждой из которых есть приемная, спальня, игровая и туалетная комнаты. В помещениях установили современную мебель и необходимое оборудование. Обеспечен безбарьерный доступ для маломобильных групп населения. На территории есть две игровые, спортивная и метеоплощадка.

Детский сад на 46 малышей, на сегодня в нем 37 воспитанников.