В Белгородской области усилят контроль за качеством воды в рыбных хозяйствах

- Управление Экооходнадзора Белгородской области планирует закупить профессиональные измерители концентрации растворенного кислорода в воде, - информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

С помощью приборов удастся своевременного принимать соответствующие меры и не допускать негативного воздействия на рыбные запасы и среду обитания.

На территории региона находится 575 водотоков длиной около пяти тысяч километров и 783 водоема площадью более 220 квадратных километров. Практически все они отнесены к категории водоемов рыбохозяйственного значения и являются средой обитания более одной тысячи видов и подвидов водных биоресурсов. В последние годы из-за ухудшения условий обитания численность многих видов рыб снижается, некоторые стали редкими и исчезающими.

- Уменьшение растворенного кислорода приводит к гибели рыб, - пояснил руководитель управления Экоохотнадзора области Андрей Гоц. - Своевременное исследование воды поверхностных водоемов на определение растворенного кислорода является обязательным условием для установления действительных причин гибели водных биологических ресурсов.