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Общество6 ноября 2021 15:14

«Перепутала педали» - в Белгороде автомобилистка наехала на две припаркованные машины и оказалась на крыльце торгового центра

В ДТП никто не пострадал
Анастасия Лемешко
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Дорожно-транспортное происшествие случилось в субботу, 6 ноября, около полудня на Народном бульваре в Белгороде. По предварительным данным, женщина 1970 года рождения за рулем «Шкоды», заезжая на стоянку торгового центра, перепутала педали, врезалась в припаркованные автомобили «Тойота» и «ВАЗ 2105», после чего заехала на крыльцо супермаркета.

- В результате ДТП никто не пострадал. В настоящее время сотрудниками ГИБДД устанавливаются все обстоятельства происшествия, - прокомментировали в пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области.