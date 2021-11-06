«Перепутала педали» - в Белгороде автомобилистка наехала на две припаркованные машины и оказалась на крыльце торгового центра

Дорожно-транспортное происшествие случилось в субботу, 6 ноября, около полудня на Народном бульваре в Белгороде. По предварительным данным, женщина 1970 года рождения за рулем «Шкоды», заезжая на стоянку торгового центра, перепутала педали, врезалась в припаркованные автомобили «Тойота» и «ВАЗ 2105», после чего заехала на крыльцо супермаркета.

- В результате ДТП никто не пострадал. В настоящее время сотрудниками ГИБДД устанавливаются все обстоятельства происшествия, - прокомментировали в пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области.