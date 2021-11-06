Больше трех тысяч человек госпитализированы с коронавирусом в Белгородской области

По данным на 6 ноября, еще 354 человека заболели в Белгородской области коронавирусом. Выздоровели 33. Умерли четверо – двое мужчин и две женщины. Это житель Новооскольского городского округа 1949 года рождения, житель Старооскольского городского округа 1951 года рождения, жительница Губкинского городского округа 1938 года рождения и жительница Белгорода 1950 года рождения.

С начала пандемии COVID-19 заразились 64 584 жителя региона. Скончались в Белгородской области от коронавируса уже 1340 человек. Выздоровели 53760.

Госпитализированы в настоящее время 3144 человека. Из них 148 находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Комментируя слова вице-премьера Татьяны Голиковой, которая назвала Белгородчину в числе десяти регионов, где ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией осложнилась, начальник регионального депздрава отметил, что область в два раза превысила норматив по тестированию на коронавирус. По словам Андрея Иконникова, рейтинг формируется из нескольких показателей – от заболеваемости до загруженности коечного фонда. Глава областного депздарва сообщил, что заболеваемость в регионе остается высокой, но темпы прироста за последнюю неделю снизились.