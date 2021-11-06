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Общество6 ноября 2021 14:17

За год электрички в Белгородской области перевезли почти полмиллиона пассажиров

Пригородные поезда курсируют по шести направлениям
Анастасия Лемешко
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фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

В этом году в Белгородской области движение пригородных поездов восстановили на уровне доковидного 2019 года. Всего в регионе курсируют 44 электрички. Они обслуживают шесть направлений: Белгород - Прохоровка - Ржава - Курск, Белгород - Наумовка, Белгород - Нежеголь, Белгород - Готня, Валуйки - Старый Оскол, Валуйки - Алексеевка - Лиски.

- С начала года пригородные поезда перевезли 496,5 тысяч пассажиров. Самое востребованное – курское направление, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Белгородской области.