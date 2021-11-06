В Белгородской области стартовал сезон охоты на пушного зверя

В субботу, 6 ноября, в Белгородской области открылся сезон охоты на пушного зверя, который продлится до 22 февраля 2022 года. По данным властей, в регионе выдано почти пять тысяч разрешений. Охотиться можно на зайца русака, лисицу, хоря темного, енотовидную собаку, норку американскую.

Напомним, во время всего сезона в регионе будут проходить рейды. Следить за соблюдением правил охоты и контролировать общественный порядок будут сотрудники Экоохотнадзора, Росгвардии и полиции.

Охотники должны иметь при себе охотничий билет, разрешение на хранение и ношение оружия. Отстреливать животных можно в охотничьих угодьях при наличии соответствующего разрешения. О нарушениях правил охоты и природоохранного законодательства, а также фактах браконьерства белгородцев просят сообщать по телефону: 8 (903) 885-50-66.