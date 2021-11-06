Белгородский депздрав прокомментировал сообщения об очередях в ковидном центре

Департамент здравоохранения Белгородской области прокомментировал появившиеся в соцмедиа сообщения об очередях в ковидном центре. В ведомстве отметили, что в период локдауна все поликлиники продолжают принимать пациентов. В их числе и шестая, на базе которой создали амбулаторный ковидный центр. Там борьбу с заболеванием ведут 46 врачей. В ведомстве отметили, что ситуация с коронавирусом как в целом по области, так и в Белгороде остается непростой.

- В настоящее время более 3 тысяч жителей Белгорода проходят лечение от коронавирусной инфекции как в стационарах, так и в амбулаторных условиях. Ежедневно в областном центре выявляется до 150 инфицированных COVID-19, что приводит к образованию очередей. Просим горожан с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, - отметили в депздраве.

Белгородцам напоминают, что для закрытия больничного после лечения от коронавируса необязательно обращаться в ковидный центр. Это можно сделать поликлинике по месту жительства. В ближайшее время в регионе планируют реализовать проект по дистанционному закрытию больничных листов. В этом случае выздоровевшим пациентам вообще не потребуется идти в медучреждение. Закрыть больничный можно будет, не выходя из дома.