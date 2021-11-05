В Белгородской области собрали более 57 тысяч тонн овощей

Население области обеспечено 12,5 тысячами тонн овощей «борщевого набора». Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Аграрии региона собрали более 57 тысяч тонн овощных культур. По результатам уборочной кампании население области обеспечено 12,5 тысячами тонн овощей «борщевого набора». Собранные культуры планируется частично заложить в хранилища общей вместимостью 20 тысяч тонн для использования в зимне-весенний период.

В 2022 году в рамках утвержденной правительством области «дорожной карты» запланированы новые меры государственной поддержки белгородских овощеводов, предоставляемые из областного бюджета. Одна из них позволит создать инфраструктуру для полива овощей на сумму 13,5 миллионов рублей, что крайне важно в условиях меняющегося климата и участившихся природных аномалий.

Кроме того, в следующем году предполагается развитие тепличного хозяйства области: возмещение части расходов крупных тепличных комплексов, реализующих овощи, которые производятся с применением технологии досвечивания, а также субсидирование малым формам хозяйствования части затрат на строительство в регионе дополнительных теплиц по выращиванию томатов.

- Эта мера господдержки инициирована правительством области и будет предоставляться за счет средств регионального бюджета, - информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.