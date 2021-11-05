На нарушителей масочного режима по статье 20.6.1 КоаП составили 97 протоколов. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

В Белгороде за пять нерабочих дней поймали 181-го безмасочника. Участие в мониторинговых мероприятиях принимают сотрудники полиции, МЧС, Росгвардии, муниципальной стражи, управления ГОЧС.

Главная цель профилактической работы - снизить количество заражений коронавирусом.

- Только за последние сутки инфекцию подтвердили у 146 жителей Белгорода, - информирует пресс-служба администрации города.

На нарушителей масочного режима по статье 20.6.1 КоаП составили 97 протоколов. Из них 79 – на физических лиц, 17 – на индивидуальных предпринимателей, один – на юридическое лицо. Если нарушение первое, суд может ограничиться предупреждением. В остальных случаях предусмотрены штрафы.

- Благодаря нерабочей неделе у нас появился шанс прервать цепочку заражений и снизить заболеваемость в регионе, - отметил заместитель мэра Белгорода по безопасности Геннадий Цонев. - Однако все результаты могут быть сведены на «нет» из за несерьезного отношения к ситуации граждан, нарушающих масочный режим.