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Общество5 ноября 2021 19:44

В Белгороде за пять нерабочих дней поймали 181-го безмасочника

В областном центре продолжаются проверки
Алексей СЕРГУНИН
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На нарушителей масочного режима по статье 20.6.1 КоаП составили 97 протоколов.

На нарушителей масочного режима по статье 20.6.1 КоаП составили 97 протоколов.

Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

В Белгороде за пять нерабочих дней поймали 181-го безмасочника. Участие в мониторинговых мероприятиях принимают сотрудники полиции, МЧС, Росгвардии, муниципальной стражи, управления ГОЧС.

Главная цель профилактической работы - снизить количество заражений коронавирусом.

- Только за последние сутки инфекцию подтвердили у 146 жителей Белгорода, - информирует пресс-служба администрации города.

На нарушителей масочного режима по статье 20.6.1 КоаП составили 97 протоколов. Из них 79 – на физических лиц, 17 – на индивидуальных предпринимателей, один – на юридическое лицо. Если нарушение первое, суд может ограничиться предупреждением. В остальных случаях предусмотрены штрафы.

- Благодаря нерабочей неделе у нас появился шанс прервать цепочку заражений и снизить заболеваемость в регионе, - отметил заместитель мэра Белгорода по безопасности Геннадий Цонев. - Однако все результаты могут быть сведены на «нет» из за несерьезного отношения к ситуации граждан, нарушающих масочный режим.