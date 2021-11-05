Белгородские волейболисты безропотно уступили в Новосибирске

Вновь подопечные Бориса Колчина потерпели неудачу на выезде. Фото со страницы ВК «Белогорье» в VK.

Сегодня в шестом туре мужской суперлиги ВК «Белогорье» встречался в Новосибирске с местным «Локомотивом».

Железнодорожники, не потерявшие до встречи с нашими парнями ни одного очка, и в этот раз не испытали проблем, добившись успеха в трех партиях – 25:23, 25:19, 25:19.

Это уже третье поражение белгородского клуба в этом розыгрыше, и вновь подопечные Бориса Колчина потерпели неудачу на выезде.

После сегодняшнего игрового дня «Белогорье» делит 3-4-е места со столичным «Динамо» (по 11 очков). Лидируют новосибирский «Локомотив» (18) и «Зенит-Казань» (15).

Следующий матч ВК «Белогорье» проведет 13 ноября на своей площадке с красноярским «Енисеем» (9-е место, 5 очков). Начало в 17:30.